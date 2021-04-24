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20:33   24 Апреля 2021
Спорт

"Зенит" победил "Ротор" и набрал 58 очков в турнирной таблице РПЛ

"Зенит" победил "Ротор" и набрал 58 очков в турнирной таблице РПЛ

"Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу после крупной победы над волгоградским "Ротором" в Петербурге.

Победой "Зенита" над "Ротором" со счетом 6:0 завершился предпоследний для петербургской команды домашний матч сезона РПЛ. Незадолго до перерыва Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин довели счет до крупного.

Следующий матч РПЛ возглавляющий турнирную таблицу с 58 очками "Зенит" проведет на своем стадионе против московского "Локомотива" 2 мая. "Ротор" в 28-м туре сыграет с "Ахматом". Поединок пройдет 1 мая в Волгограде.

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