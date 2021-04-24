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20:32   24 Апреля 2021
Политика

Президенты Турции и Азербайджана созвонились после признания Байденом геноцида армян

Президенты Турции и Азербайджана созвонились после признания Байденом геноцида армян

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев созвонились после официального признания геноцида армян американским коллегой Джо Байденом.

Лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги в ходе беседы. Политики обменялись мнениями о последнем заявлении главы США. Джо Байден ранее официально признал армянский геноцид во времена Османской империи. Речь идет о массовой гибели армян в прошлом столетии.

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#геноцид #эрдоган #алиев

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