Президенты Турции и Азербайджана созвонились после признания Байденом геноцида армян

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев созвонились после официального признания геноцида армян американским коллегой Джо Байденом.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев созвонились после официального признания геноцида армян американским коллегой Джо Байденом.

Лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги в ходе беседы. Политики обменялись мнениями о последнем заявлении главы США. Джо Байден ранее официально признал армянский геноцид во времена Османской империи. Речь идет о массовой гибели армян в прошлом столетии.