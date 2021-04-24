Крымский эксперт предложил альтернативное решение проблемы водной блокады

Вариант решения проблемы водной блокады Крыма существует, заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

Вариант решения проблемы водной блокады Крыма существует, заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

По его словам, сильнее всего от засухи страдают не местные жители и не туристы, которые могут пользоваться водой из-под крана по расписанию.

"Дефицит больше всего сейчас затрагивает развитие промышленности и развитие сельского хозяйства. Потому что остальные нужды так или иначе компенсированы", — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей (ФАН).

Предпринятые властями России действия стабилизировали ситуацию в коммунальной части, указал Копачевский. Чтобы на полуострове хватило питьевой воды, ученый предложил внедрить грамотную систему по опреснению.

"Собрать сначала всю воду, которая стекает с небес, потом собрать всю подземную воду и привести ее в надлежащее качество, сохранить и использовать в пределах допустимых и разрешенных отборов", — говорит он.

После этого можно перераспределить воду между потребителями, в также сохранить все сточные воды, которые образуются, заключил он.