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20:22   24 Апреля 2021
Политика

Политолог Самонкин обозначил совместный курс России и Белоруссии

Политолог Самонкин обозначил совместный курс России и Белоруссии

Россия и Белоруссия реализуют не только совместные экономические и медицинские проекты, но и сотрудничают в военной сфере. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин.

Эксперт прокомментировал итоги встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, двусторонняя дипломатия сейчас является приоритетом отношений обеих стран. Продление контрактов на поставки российского вооружения в республику — одно из важнейших направлений сотрудничества, отметил политолог.

"Перенимать опыт РФ для преодоления внутреннего политического кризиса, чтобы не допустить разрастания прозападных сил, угрожающих институту государственной власти", — рассказал Самонкин в интервью изданию "Ньюинформ".

Политолог напомнил о неоднократных обращениях Белоруссии к России в вопросах обеспечения национальной безопасности. Москва готова помочь Минску, резюмировал Самонкин.

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#белоруссия #сотрудничество #Самонкин

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