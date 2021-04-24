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20:17   24 Апреля 2021
Политика

Армения приветствует признание Байденом геноцида

Армения приветствует признание Байденом геноцида

Министерство иностранных дел Армении приветствует признание президентом США Джо Байденом геноцида во времена Османской империи. Об этом сообщили представители ведомства.

Армянский МИД отреагировал на признание геноцида своего народа в США. Речь идет о массовом уничтожении армян в XX веке. Джо Байден ранее выступил с официальным заявлением и признал геноцид.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ подчеркнул, что Анкара отвергает слова президента США.

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