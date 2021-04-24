Армения приветствует признание Байденом геноцида

Министерство иностранных дел Армении приветствует признание президентом США Джо Байденом геноцида во времена Османской империи. Об этом сообщили представители ведомства.

Министерство иностранных дел Армении приветствует признание президентом США Джо Байденом геноцида во времена Османской империи. Об этом сообщили представители ведомства.

Армянский МИД отреагировал на признание геноцида своего народа в США. Речь идет о массовом уничтожении армян в XX веке. Джо Байден ранее выступил с официальным заявлением и признал геноцид.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ подчеркнул, что Анкара отвергает слова президента США.