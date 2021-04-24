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20:17   24 Апреля 2021
Политика

Путин поспособствовал увеличению популярности собак акита-ину в России

Путин поспособствовал увеличению популярности собак акита-ину в России

Японское издание President Online опубликовало материал о высокой популярности породы собак акита-ину на территории Российской Федерации.

Журналисты уверены, что большой вклад в популяризацию внес лично президент России Владимир Путин, так как он является владельцем одной из таких. Кроме того, акита-ину есть и у популярной российской фигуристки Алины Загитовой. Несмотря на то, что это японская порода, в России они более распространены.

"Порода акита-ину из Японии впервые вошла в топ-10 и становится все более популярной. Одна из причин состоит в том, что много фотографий собак этой породы разошлось по социальным сетям и в Instagram", — говорится в заявлении Российской Федерации собаководства.

Стоит отметить, что у Путина такая собака появилась в 2012 году. Тогда главе государства ее подарил губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Таким образом он выразил свою благодарность за помощь российской стороны в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло в 2011 году.

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#путин #собака #акита-ину

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