Украинские журналисты предложили вариант встречи Зеленского и Путина

Украинские журналисты попытались выяснить, состоится ли встреча президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

Украинские журналисты попытались выяснить, состоится ли встреча президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

Руководитель Незалежной предлагал своему оппоненту провести переговоры в Донбассе. В ответ Путин выдвинул инициативу по организации встречи в Москве. Авторы украинского издания "Корреспондент" задались вопросом, состоится ли личная беседа вообще. По их мнению, Владимир Зеленский не станет посещать российскую столицу. Журналисты заявили, что "дипломатическое противостояние продолжается". В издании предложили один из вариантов организации встречи.

В качестве посредника на переговорах может выступить премьер-министр Израиля Беньямину Нетаньяху. Незалежная обратилась с соответствующей инициативой к Иерусалиму, сообщил посол Украины в стране Евгений Корнийчук.

"Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", — подчеркнул украинец.

Также "Корреспондент" привел мнение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Переговоры в глобальном масштабе отношений двух стран могут проходить на нейтральной территории, считает политик из Незалежной.