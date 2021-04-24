Опра объяснила, почему интервью Маркл и принца Гарри произвело эффект разорвавшейся бомбы

Телеведущая в беседе с коллегой Нэнси О'Делл заявила, что откровенное интервью герцогов Сассекских произвело фурор не из-за ее вопросов, а из-за честных ответов супругов.

Телеведущая в беседе с коллегой Нэнси О'Делл заявила, что откровенное интервью герцогов Сассекских произвело фурор не из-за ее вопросов, а из-за честных ответов супругов.

Ведущая популярной в США программы "Шоу Опры Уинфри" призналась, что не пыталась своими вопросами сделать интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл провокационным или более ярким. Опра объяснила эффект разорвавшейся бомбы человечностью самих героев передачи.

Опра отметила, что сама не подозревала о желании Меган Маркл обсудить расизм в королевской семье. Данный факт глубоко тронул и саму телеведущую, сообщило Daily Mail. По просьбе телеведущей вся ее съемочная команда хранила в секрете детали разговора до того момента, пока выпуск не вышел в эфир.

После того, как скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл растиражировали СМИ, Букингемский дворец официально заявил, что проведет внутреннее расследование относительно расизма в королевской семье, но его результаты не будет разглашать. Королева Елизавета II публично призналась, что сожалеет о причиненной боли семье своего внука. Ее Величество подчеркнула, что любит и Меган Маркл, и их с Гарри сына.