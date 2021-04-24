Зюганова вновь переизбрали на пост председателя КПРФ

Геннадий Зюганов в очередной раз был избран главой Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Геннадий Зюганов в очередной раз был избран главой Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Стоит отметить, что решение о назначении Зюганова на пост председателя КПРФ было принято единогласно.

Ранее стало известно, что Зюганов прокомментировал слова главы ЛДПР Владимира Жириновского о смене лидера КПРФ. По его словам, он продолжит выполнять свои обязанности, если депутаты этого захотят.