Президент США официально признал геноцид армян

Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовое уничтожение армянского народа геноцидом. Об этом сообщил Белый дом.

Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовое уничтожение армянского народа геноцидом. Об этом сообщил Белый дом.

Американский лидер публично признал геноцид в Османской империи. Речь идет о гибели армян в начале XX века. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что республика полностью отвергает официальное заявление Байдена.

Глава США ранее провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Байден в ходе беседы отметил, что намерен признать геноцид армян.