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19:16   24 Апреля 2021
Политика

Президент США официально признал геноцид армян

Президент США официально признал геноцид армян

Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовое уничтожение армянского народа геноцидом. Об этом сообщил Белый дом.

Американский лидер публично признал геноцид в Османской империи. Речь идет о гибели армян в начале XX века. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что республика полностью отвергает официальное заявление Байдена.

Глава США ранее провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Байден в ходе беседы отметил, что намерен признать геноцид армян.

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#армяне #геноцид #байден

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