Молекулы газа, которые поступают и будут идти по «Северному потоку — 2» и через Украину, одинаковые, но разница есть. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой правительства Словении Янезом Яншей.

Молекулы газа, которые поступают и будут идти по «Северному потоку — 2» и через Украину, одинаковые, но разница есть. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой правительства Словении Янезом Яншей.

Он также назвал газопровод «раной Европы», из-за которой не должна пострадать европейская солидарность. Немецкий политолог Александр Рар не удивился подобным заявлениям. Он напомнил, что такая «пластинка» для Польши характерна уже около 10 лет. Варшава с завидным упорством заводит ее снова и снова.

«Против самой Польши сейчас будут введены санкции за нарушение демократических норм. Пусть они сначала с этими проблемами справятся, а потом будут учить немцев, проявлять им солидарность или нет», — подчеркнул Рарв беседе с изданием «Правда.ру».

Польская инициатива по вопросу «СП-2» адресована к немецкой партии «Зеленых», которая, согласно опросам, обогнала в рейтингах ХДС.

«Именно партия "Зеленых" аргументирует: нужно из-за солидарности с Польшей и с другими странами Евросоюза отказаться от "Северного потока-2», — добавил политолог.

Впрочем, любители покритиковать российский газопровод забывают об одной детали: не только Германия хочет завершения и запуска проекта. Просто она «громче всех», она за это отвечает.

«Газопровод нужен и Италии, и странам Бенилюкса (Бельгии, Нидерландам и Люксембургу). И большинство стран Европы видят в "СП-2" не какую-то немецко-российскую затею против Польши, против Украины, а очень большой вклад в энергетическую безопасность Европы», — заключил Рар.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Россия неоднократно заявляла, что «СП- 2» — исключительно экономический проект, который выгоден Европе. Канцлер германии Ангела Меркель также подтверждала неизменность позиции Берлина по проекту.