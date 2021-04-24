Рак способен провоцировать изменения в сердце еще до лечения

Некоторые виды рака могут изменять внешний вид и функции сердца уже до лечения, выяснили канадские ученые.

Некоторые виды рака могут изменять внешний вид и функции сердца уже до лечения, выяснили канадские ученые.

Согласно оценке Национального института рака, в текущем году в США будет выявлен рак почти у 2 миллионов человек. Такая статистика связана с повышенным риском различных сердечно-сосудистых проблем.

Чтобы получить представление о состоянии сердца людей с онкологией до химиотерапии, канадские эксперты изучили данные почти 400 человек с раком или лимфомой груди. Они прошли магнитно-резонансную томографию сердца.

Как оказалось, у пациентов с онкологией был уменьшенный объем левого желудочка. Из-за этого сердце за одно сокращение перекачивает меньше крови. Кроме того, в сердце людей, больных раком, появляются признаки воспаления.