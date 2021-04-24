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18:43   24 Апреля 2021
Политика

Украинский аналитик рассказал, как Путин поставил Зеленского перед сложным выбором

Украинский аналитик рассказал, как Путин поставил Зеленского перед сложным выбором

Украинский аналитик Валентин Землянский рассказал, как президенту России Владимиру Путину удалось завести киевские власти в тупик.

Ранее глава России сообщил, что готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать только двусторонние отношения. Он отметил, что Донбасс является проблемой Киева, а Россия к этому не причастна. Единственным выходом из сложившейся ситуации на юго-востоке страны он видит мирные переговоры между Киевом и лидерами ЛДНР, передает ФБА "Экономика Сегодня".

Также, по словам Землянского, Украина на саммите "нормандской четверки" в Париже подтвердила свои обязательства по выполнению Минских соглашений. Согласно договоренностям, Киеву нужно решать вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе с главами ЛДНР.

В итоге Украина оказалась перед сложным выбором, отметил Землянский. Провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР — значит признать независимость республик. Отказ от Минских соглашений покажет, кто действительно ответственен за невыполнение договоренностей, и отменит часть антироссийских санкций.

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