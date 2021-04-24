Украинский аналитик Валентин Землянский рассказал, как президенту России Владимиру Путину удалось завести киевские власти в тупик.

Украинский аналитик Валентин Землянский рассказал, как президенту России Владимиру Путину удалось завести киевские власти в тупик.

Ранее глава России сообщил, что готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать только двусторонние отношения. Он отметил, что Донбасс является проблемой Киева, а Россия к этому не причастна. Единственным выходом из сложившейся ситуации на юго-востоке страны он видит мирные переговоры между Киевом и лидерами ЛДНР, передает ФБА "Экономика Сегодня".

Также, по словам Землянского, Украина на саммите "нормандской четверки" в Париже подтвердила свои обязательства по выполнению Минских соглашений. Согласно договоренностям, Киеву нужно решать вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе с главами ЛДНР.

В итоге Украина оказалась перед сложным выбором, отметил Землянский. Провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР — значит признать независимость республик. Отказ от Минских соглашений покажет, кто действительно ответственен за невыполнение договоренностей, и отменит часть антироссийских санкций.