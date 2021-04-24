Водителя Toyota Land Cruiser застрелили на дороге в центре Днепра

Автомобиль Toyota Land Cruiser обстреляли в центре Днепра, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, передает пресс-служба нацполиции региона.

Автомобиль Toyota Land Cruiser обстреляли в центре Днепра, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, передает пресс-служба нацполиции региона.

Инцидент произошел на Соборной площади. Момент нападения вооруженного злоумышленника попал на видео. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, неизвестный целенаправленно шел к машине и выстрелил в сторону водителя.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". На месте стрельбы работают полицейские, которые занимаются поисками преступника.