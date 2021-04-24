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18:27   24 Апреля 2021
Происшествия

Водителя Toyota Land Cruiser застрелили на дороге в центре Днепра

Водителя Toyota Land Cruiser застрелили на дороге в центре Днепра

Автомобиль Toyota Land Cruiser обстреляли в центре Днепра, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, передает пресс-служба нацполиции региона. 

Инцидент произошел на Соборной площади. Момент нападения вооруженного злоумышленника попал на видео. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, неизвестный целенаправленно шел к машине и выстрелил в сторону водителя.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". На месте стрельбы работают полицейские, которые занимаются поисками преступника.

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#скорая #стрельба #днепр

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