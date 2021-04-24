Гражданин Германии рассказал об отношении к Украине в прямом эфире телеканала "НАШ".

Гражданин Германии рассказал об отношении к Украине в прямом эфире телеканала "НАШ".

Власти Украины пытаются с помощью различных политических передач поднять рейтинг доверия к себе. Однако в последнее время от таких действий наблюдается негативный эффект.

На этот раз в эфир попал гражданин Германии Роберт, говорящий на русском языке. По его словам, простым немцам абсолютно безразличны вопросы, связанные с Украиной.

"Не могу вам сказать, что здесь говорят. На немецком телевидении проблема Украины почти не освещается", — сказал он.

Из его слов стало очевидно, что Европа так и будет ограничиваться политическими заявлениями в отношении Украины, игнорируя малейшую возможность реальных шагов. Гости телепередачи восприняли в штыки суровую правду, продолжая дискутировать о поддержке Украины со стороны стран Европейского союза.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления государства в ЕС и НАТО. Соответствующие заявление он сделал в ходе дискуссии со своими грузинским коллегой Давидом Залкалиани. По его словам, это всего лишь вопрос времени.