Солдат ВСУ погиб после взрыва неизвестного устройства у города Счастье в Донбассе

Солдат ВСУ погиб после подрыва на неизвестном устройстве, еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Солдат ВСУ погиб после подрыва на неизвестном устройстве, еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины у населенного пункта Счастье. Во время уточнения карты минных полей группа инженерной разведки подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. В итоге один из военнослужащих получил смертельные ранения, другой был травмирован. Был ли это взрыв украинской мины, Филипоненко не уточнил.

Накануне в ЛНР сообщили об установке сотен противотанковых мин на окраине Попасной. Взрывчатка была размещена вдоль автомобильной дороги. Минированием в двух местах занимались военнослужащие 92-й бригады ВСУ. Всего было заложено 430 мин типа ТМ-62.