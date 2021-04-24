Солдат ВСУ погиб после взрыва неизвестного устройства у города Счастье в Донбассе
Солдат ВСУ погиб после подрыва на неизвестном устройстве, еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Инцидент произошел в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины у населенного пункта Счастье. Во время уточнения карты минных полей группа инженерной разведки подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. В итоге один из военнослужащих получил смертельные ранения, другой был травмирован. Был ли это взрыв украинской мины, Филипоненко не уточнил.
Накануне в ЛНР сообщили об установке сотен противотанковых мин на окраине Попасной. Взрывчатка была размещена вдоль автомобильной дороги. Минированием в двух местах занимались военнослужащие 92-й бригады ВСУ. Всего было заложено 430 мин типа ТМ-62.