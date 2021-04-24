Немецкие СМИ осудили США за ошибку с Путиным и Макроном на саммите

Организаторы саммита вывели в эфир президента России Владимира Путина раньше времени, на фоне этого была прервана речь главы Франции Эммануэля Макрона.

Организаторы саммита вывели в эфир президента России Владимира Путина раньше времени, на фоне этого была прервана речь главы Франции Эммануэля Макрона.

Издание Die Welt сообщило, что во время президентства экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа подобная ошибка могла бы перерасти в политический скандал.

После выступления российского президента глава Госдепа США Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой. Однако это стало не единственной "досадной оплошностью". Речь американского вице-президента Камалы Харрис и начало выступления главы Белого дома Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени.

Ранее глава Российской Федерации во время выступления на саммите лидеров по вопросам климата назвал достигнутые по линии ООН договоренности надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Действующий американский лидер заявил, что его обрадовало предложение коллеги из Москвы о совместной работе над решением проблем климата. По его словам, Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с РФ и другими странами в этом направлении.