Швыткин объяснил, почему немецкие рыбаки встали на защиту "Северного потока — 2"

Зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Юрий Швыткин отреагировал на решение немецких рыболовных судов организовать защиту "Северного потока — 2".

Зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Юрий Швыткин отреагировал на решение немецких рыболовных судов организовать защиту "Северного потока — 2".

По его словам, экипажи немецких кораблей встали на защиту строительства газопровода от польских провокаторов из патриотических побуждений. Об этом сообщает iReactor.

"К великому сожалению, мы являемся очевидцами, как польские разведочные суда нарушают нормы международного права. В рамках строительства "Северного потока — 2" препятствуют прокладке ГТМ", — объяснил ситуацию он.

Жители Германии прекрасно понимают, насколько важна реализация энергетического проекта не только для их страны, но и для Европы в целом. Именно поэтому рыболовные суда пытаются воспрепятствовать очередным провокациям польского флота.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила ситуацию вокруг проекта "Северный поток-2". В поле ее внимания попала критика со стороны президента США Джо Байдена.