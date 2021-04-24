Новая ракета «Бронебойщик» гарантированно уничтожит любую технику врага

Госкорпорация «Ростех» планирует начать поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в ВКС РФ после 2023 года. Об этом рассказал исполнительный директор научно-производственного комплекса «Техмаш» Александр Кочкин.

Госкорпорация «Ростех» планирует начать поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в ВКС РФ после 2023 года. Об этом рассказал исполнительный директор научно-производственного комплекса «Техмаш» Александр Кочкин.

Ракета пополнит арсенал вертолетов Ми-8 и штурмовиков Су-25. Она способна взрываться после преодоления преграды, что позволяет поражать цели в закрытых сооружениях. С-8ОФП имеет баллистическую дальность в 11 километро и оснащена боевой частью, которая превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Характеристик удалось достичь благодаря разработке малогабаритного двигателя.

Дальнейшим развитием «Бронебойщика» должен стать новейший боеприпас «Монолит» калибра 122 мм. В войсках он заменит семейство неуправляемых авиационных ракет С-13, которые находятся на вооружении еще с советских времен.

С появлением «Монолита» ВКС РФ получат возможность эффективно уничтожать цели в различных инженерных сооружениях. Такое мнение в беседе с RT высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Анализ опыта боевых действий последних лет в Сирии, Ираке и других регионах, где действуют террористические группировки, показывает, что бандформирования часто укрываются и создают склады в пещерах, подземных укрытиях, сооружениях, тоннелях. Поражение таких укреплённых целей стало насущной задачей авиации», — говорит военный эксперт.

Новое оружие, по его мнению, позволит эффективно уничтожать защищенные объекты террористов. Мураховский допустил, что в процессе модернизации «Бронебойщик» может превратиться в управляемый боеприпас.

«Главное преимущество С-8OФП — в новой боевой части, которая обладает повышенной пробивной способностью и более мощным осколочно-фугасным воздействием по цели. В перспективе эта ракета может стать корректируемой», —заключил эксперт.

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