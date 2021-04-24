Вернувшийся к Меган Маркл принц Гарри может пошатнуть британскую монархию

Королевский эксперт Анна Пастернак уверена, что поведение герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл может изменить Великобританию и даже разрушить институт монархии.

Королевский эксперт Анна Пастернак уверена, что поведение герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл может изменить Великобританию и даже разрушить институт монархии.

Принц Гарри поспешил покинуть Лондон после похорон своего дедушки, принца Филиппа. Сейчас один из наследников британской короны находится вместе со своей женой Меган Маркл, которая ждет второго ребенка.

По мнению экспертов, такой поступок внука британской королевы только усугубляет положение его отца, принца Чарльза. После траурной церемонии отец и сын так и не смогли поговорить с глазу на глаз. Принц Чарльз затаил на младшего сына обиду после интервью Опре Уинфри, в котором Меган маркл обвинила Букингемский дворец в расизме.

Анна Пастернак, королевский эксперт, считает, что поступки герцогов Сассекских напрямую влияют на монархию и могут даже разрушить ее как архаический институт.

"Монархия как архаический институт вполне может рухнуть", — цитирует ее слова Daily Star.

Меган Маркл теперь вряд ли когда-нибудь вернется в Лондон после своих слов в адрес Виндзоров. Из-за обвинений герцогини Букингемскому дворцу пришлось выступать с официальным заявлением. Королева пообещала разобраться со всеми случаями проявления нетерпимости на расовой почве.