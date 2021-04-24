Трехмерная биопечать поджелудочной железы поможет в лечении диабета

Ученые из компании Ecole Polytechnique Federale de Lausanne создали новую систему трехмерной биопечати миниатюрной поджелудочной железы, это может помочь в лечении диабета.

Ученые из компании Ecole Polytechnique Federale de Lausanne создали новую систему трехмерной биопечати миниатюрной поджелудочной железы, это может помочь в лечении диабета.

Биопечать поджелудочной железы также может прекратить тестирования лекарств на животных. Поджелудочная железа — жизненно важный орган, который формирует различные ферменты и гормоны, участвующие в пищеварении и обмене веществ.

Один из таких гормонов — инсулин. При помощи него организм поглощает сахар из кровотока, тем самым снижая его уровень в крови. Новая система позволит разрабатывать индивидуализированные препараты от диабета. Специалисты уверены, что данную технологию в будущем можно будет использовать для печати других органов, передает "Популярная механика".