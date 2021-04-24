Пять человек получили ранения в популярном у туристов районе Нового Орлеана

Пять человек получили огнестрельные ранения в Новом Орлеане на юго-востоке США, сообщает местная полиция.

Пять человек получили огнестрельные ранения в Новом Орлеане на юго-востоке США, сообщает местная полиция.

Четверо пострадавших были госпитализированы, еще один человек получил медицинскую помощь на месте происшествия. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни людей.

Стрельба произошла в популярном среди туристов районе. О задержании причастных к произошедшему правоохранители пока не сообщали. Информации о личности злоумышленников нет.

Недавно житель Тулы стрелял в сторону подростков из страйкбольного автомата, а его товарищ затеял драку с полицейскими при задержании, сообщал сайт 360tv.ru.