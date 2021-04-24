Вице-адмирал запаса рассказал о сложностях при поиске затонувшей подлодки ВМС Индонезии
Военный эксперт на примере подлодки ВМС Индонезии объяснил, что затонувшую субмарину найти очень сложно, даже если знать ее приблизительное местонахождение.
Вице-адмирал запаса, экс-председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения при правительстве РФ Тенгиз Борисов в интервью сайту 360tv.ru рассказал о сложностях при поиске затонувшей подлодки ВМС Индонезии. Он отметил, что труднее всего проводить поиск на большой глубине.
"Наверное, легче иголку в стоге сена найти, чем затонувшую подводную лодку", — сказал он.
Борисов объяснил, что субмарины уходят ко дну не в вертикальном положении, а в сторону от точки, где произошла авария. Вместе с этим необходимо учитывать, что современное поисковое оборудование имеет ограничения в возможностях.
"Я не знаю, какая глубина в районе, где вот эта индонезийская подлодка пропала, но если несколько сотен метров и больше, это уже очень серьезная проблема для обнаружения", — отметил он.
По его словам, причин потопления подлодки может быть масса. Главным образом, они теряют плавучесть при разгерметизации корпуса, например, кто-то мог забыть закрыть какой-то люк. Еще один из вариантов — пожар, который становится причиной выгорания кабельных вводов, отчего вода постепенно заполняет отсеки.
"Ошибки личного состава. Бывает, что не срабатывают захлопки подвода воздуха к дизелям, или наоборот, для выброса отработанных газов. Может быть взрыв боеприпаса, который на борту находится, в результате пожара, случайного удара, или человеческий фактор. <...> Она могла погибнуть сразу после сеанса связи, или наоборот, сразу перед сеансом связи следующим. И за это время она могла пройти очень большое расстояние", — пояснил вице-адмирал.
Обычно подлодки имеют встроенные системы, которые издают определенные звуки, благодаря которым можно отследить местоположения субмарин. Однако видимо в этом случае эти системы вышли из строя. Кроме того, поисковики обнаружили неподалеку от Бали нефтяное пятно — как раз в том районе, где пропала подлодка, что осложнило поиски.