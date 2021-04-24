Вице-адмирал запаса рассказал о сложностях при поиске затонувшей подлодки ВМС Индонезии

Военный эксперт на примере подлодки ВМС Индонезии объяснил, что затонувшую субмарину найти очень сложно, даже если знать ее приблизительное местонахождение.

Военный эксперт на примере подлодки ВМС Индонезии объяснил, что затонувшую субмарину найти очень сложно, даже если знать ее приблизительное местонахождение.

Вице-адмирал запаса, экс-председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения при правительстве РФ Тенгиз Борисов в интервью сайту 360tv.ru рассказал о сложностях при поиске затонувшей подлодки ВМС Индонезии. Он отметил, что труднее всего проводить поиск на большой глубине.

"Наверное, легче иголку в стоге сена найти, чем затонувшую подводную лодку", — сказал он.

Борисов объяснил, что субмарины уходят ко дну не в вертикальном положении, а в сторону от точки, где произошла авария. Вместе с этим необходимо учитывать, что современное поисковое оборудование имеет ограничения в возможностях.

"Я не знаю, какая глубина в районе, где вот эта индонезийская подлодка пропала, но если несколько сотен метров и больше, это уже очень серьезная проблема для обнаружения", — отметил он.

По его словам, причин потопления подлодки может быть масса. Главным образом, они теряют плавучесть при разгерметизации корпуса, например, кто-то мог забыть закрыть какой-то люк. Еще один из вариантов — пожар, который становится причиной выгорания кабельных вводов, отчего вода постепенно заполняет отсеки.

"Ошибки личного состава. Бывает, что не срабатывают захлопки подвода воздуха к дизелям, или наоборот, для выброса отработанных газов. Может быть взрыв боеприпаса, который на борту находится, в результате пожара, случайного удара, или человеческий фактор. <...> Она могла погибнуть сразу после сеанса связи, или наоборот, сразу перед сеансом связи следующим. И за это время она могла пройти очень большое расстояние", — пояснил вице-адмирал.

Обычно подлодки имеют встроенные системы, которые издают определенные звуки, благодаря которым можно отследить местоположения субмарин. Однако видимо в этом случае эти системы вышли из строя. Кроме того, поисковики обнаружили неподалеку от Бали нефтяное пятно — как раз в том районе, где пропала подлодка, что осложнило поиски.