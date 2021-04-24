Лукашенко раскрыл подробности планировавшегося покушения на себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах злоумышленников, которые собирались его убить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах злоумышленников, которые собирались его убить.

По его словам, организаторы несостоявшегося государственного переворота в Белоруссии рассматривали несколько возможных сценариев развития событий. Речь идет в том числе о его убийстве, которое планировалось осуществить 9 мая.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что на реализацию этого плана было выделено 10 млн долларов. А снайперу планировали заплатить 1 млн долларов.