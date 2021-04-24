Юшков предупредил Польшу и Литву о полном провале проекта GIPL

Строительство польско-литовского газопровода GIPL почти завершено. Однако возникают вопросы, смогут ли страны договориться, каким образом осуществлять переток газа по интерконнектору.

Строительство польско-литовского газопровода GIPL почти завершено. Однако возникают вопросы, смогут ли страны договориться, каким образом осуществлять переток газа по интерконнектору.

Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием Baltnews. По словам эксперта, газопровод окажется убыточным. А шансы, что проект когда-либо окупится, очень малы.

«Польша и Литва пытаются обмануть друг друга, думая, что сейчас построят газопровод и будут использовать свой СПГ-терминал для поставок соседу. Но сосед в этом не нуждается, и в этом основная проблема. Думаю, что этот газопровод если и будет использоваться, то в очень несущественных объемах», — пояснил Юшков.

Пока неясно, какой газ будет перекачиваться по газопроводу: по польско-литовской магистрали поставки можно осуществлять в обе стороны. По мнению Юшкова, Литва и Польша будут пытаться «перетянуть» перекачку.

«Европа поддерживает такие проекты, но на практике мы видим, что газопровод-интерконнетор – труба, которая строится и предполагается, что она может и в одну, и в другую сторону качать в зависимости от ситуации на рынке и просто насыщать регион инфраструктурой. Но когда вы строите такой газопровод, то в итоге получается, что это такая "вещь в себе"», – резюмировал эксперт.

Газопровод GIPL планируют достроить к концу 2021 года. Его протяженность составляет 165 километров. Газопровод свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза.

По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынки Прибалтики станут частью единого газового рынка Евросоюза.