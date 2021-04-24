Начальника СИЗО застрелили на охоте в Забайкалье

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и начальник СИЗО-1 Валерий Герман погибли во время охоты в Карымском районе.

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и начальник СИЗО-1 Валерий Герман погибли во время охоты в Карымском районе.

По предварительным данным, их смертельные ранения мог нанести егерь местного лесничества, сейчас его допрашивают полицейские. Шихов скончался на месте, а его товарищ — по пути в больницу.

Евгений Шихов занял пост главы УФСИН по Забайкалью в феврале 2018 года, а спустя два года указом российского президента ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Валерий Герман был полковником внутренней службы.