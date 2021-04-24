Итальянская певица Милва умерла на 82-м году жизни

Известная итальянская певица и актриса Милва (настоящее имя — Мария Илва Биолкати) скончалась в Милане в возрасте 81 года, сообщает la Repubblica.

Известная итальянская певица и актриса Милва (настоящее имя — Мария Илва Биолкати) скончалась в Милане в возрасте 81 года, сообщает la Repubblica.

По данным некоторых изданий, звезда итальянской песни 1960–1970-х годов давно страдала от болезни Альцгеймера. Однако точная причина смерти Милвы пока не установлена.

Она 15 раз участвовала в Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо и несколько раз завоевывала второе место. Последний раз певица выступала на сцене киноконцертного зала "Аристон" в 2007 году. В 2018 году Милве присудили премию фестиваля "За карьеру".