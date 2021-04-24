Вассерман объяснил отказ Зеленского от встречи с Путиным в Москве

Для украинского президента важна форма, а не содержание, уверен политический консультант Анатолий Вассерман.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего сказать российскому коллеге Владимиру Путину, поэтому Киев придумывает формальные поводы не соглашаться на встречу в Москве. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Зеленскому нечего сказать. Путин с самого начала предупредил: по проблемам Донбасса нужно говорить с республиками Донбасса. А проблемы взаимоотношений РФ и Украины Зеленский тоже не может обсуждать, поскольку эти самые проблемы взаимотношений создает сама Украина», — считает эксперт.

На неделе украинский лидер перешел на русский язык и предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Президент РФ сообщил, что готов принять коллегу в Москве, если он хочет обсудить развитие двусторонних отношений. Если же запрос Зеленского о встрече связан с Донбассом и регулированием внутриукраинского конфликта, то Киев должен вести диалог с представителями ДНР и ЛНР.

Позже в Киеве заявили, что Зеленский не примет предложение Путина. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, украинский президент не может «во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». Он также назвал предложение Путина «странным».

Резников предложил провести встречу в рамках нормандского формата с участием лидеров Германии и Франции.

«Зеленский будет цепляться за формальные предлоги вроде "страны агрессора", хотя агрессией со стороны РФ даже и не пахнет, а реальный агрессор — сама Украина. Но он будет цепляться за эту форму, чтобы ничего не сказать о содержании», — заключил Вассерман.

Накануне Россия предложила Германии и Франции обсудить ход реализации Минских соглашений непосредственно на территории конфликта — в Донбассе. Однако пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович отверг возможность для Киева садиться для переговоров «за один стол» с представителями Донецкой и Луганской народных республик.