Полиция Алма-Аты проводит операцию по задержанию ранившего охранника стрелка

Житель Алма-Аты ранил охранника жилого комплекса и заперся в квартире с оружием, сообщает департамент полиции города.

Житель Алма-Аты ранил охранника жилого комплекса и заперся в квартире с оружием, сообщает департамент полиции города.

Между мужчиной и секьюрити произошел конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в оппонента. Предварительно, нападавший был вооружен охотничьим ружьем. Пострадавшего госпитализировали с ранением в ногу.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Принимаются меры по задержанию подозреваемого. Мужчина заперся в своей квартире, спецоперация длится уже несколько часов.