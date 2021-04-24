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15:51   24 Апреля 2021
Политика

Украинский политик назвал абсурдом блокировку закрытых телеканалов на YouTube

Украинский политик назвал абсурдом блокировку закрытых телеканалов на YouTube

Блокировка попавших под санкции телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" на YouTube является абсурдом. Об этом заявил украинский политик Артем Марчевский.

Руководитель молодежного блока партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковал решение заблокировать YouTube-аккаунты уже запрещенных на Украине ресурсов. Марчевский отметил, что в стране семь лет длятся боевые действия, пенсионеры гибнут от голода, счета за коммунальные услуги превышают пенсию, нет дорог, медицины, полиции и образования.

"Борется с YouTube-каналами. Абсурд", — говорится в опубликованном заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

По его словам, видеоплатформа считает запросы Офис президента Украины Владимира Зеленского безосновательными. Депутат отметил, что никто еще не выигрывал войну с журналистами.

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#украина #youtube #ОПЗЖ

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