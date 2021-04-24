Трансгендер-республиканец может стать губернатором Калифорнии

Одна из самых известных трансгендерных женщин США, отчим звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и олимпийский чемпион в десятиборье Кейтлин Дженнер официально выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Об этом она заявила в Twitter.

Одна из самых известных трансгендерных женщин США, отчим звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и олимпийский чемпион в десятиборье Кейтлин Дженнер официально выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Об этом она заявила в Twitter.

Кейтлин Дженнер, ранее известная как Уильям Брюс Дженнер, сменила пол в 2015 году. Интересно, что баллотироваться 71-летний трансгендер будет от Республиканской партии. Считающуюся оплотом демократии Калифорнию никогда не возглавляла женщина. Тем более, с мужским прошлым.

С 2003 по 2011 губернатором штата был легендарный Терминатор — актер Арнольд Шварценеггер. Кейтлин Дженнер выразила недовольство нынешним руководством штата и раскритиковала действующего главу Калифорнии — демократа Гэвина Ньюсома.

«Калифорния была моим домом почти 50 лет. Я приехала сюда, потому что знала, что любой человек, независимо от его происхождения или положения в жизни, может превратить свои мечты в реальность», — сказала Дженнер.

Our campaign will be powered by everyday Californians who deserve leadership that is accountable to them, not the special interests in Sacramento. Donate today and join the fight! https://t.co/lNGPyr1dxu #RecallGavin — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

В последние десять лет «Золотой штат» ослаб из-за однопартийного руководства, которое действуют вопреки прогрессу и интересам многих людей, считает Дженнер.

«Я в игре! За Калифорнию стоит бороться», — добавила она.

Кейтлин Дженнер планирует помочь бизнесу справиться с последствиями пандемии, разобраться с высокими налогами и вопросами образования. В ближайшее время звезда начнет избирательную кампанию.