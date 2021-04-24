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16:09   24 Апреля 2021
Политика

Трансгендер-республиканец может стать губернатором Калифорнии

Трансгендер-республиканец может стать губернатором Калифорнии

Одна из самых известных трансгендерных женщин США, отчим звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и олимпийский чемпион в десятиборье Кейтлин Дженнер официально выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Об этом она заявила в Twitter.

Кейтлин Дженнер, ранее известная как Уильям Брюс Дженнер, сменила пол в 2015 году. Интересно, что баллотироваться 71-летний трансгендер будет от Республиканской партии. Считающуюся оплотом демократии Калифорнию никогда не возглавляла женщина. Тем более, с мужским прошлым.

С 2003 по 2011 губернатором штата был легендарный Терминатор — актер Арнольд Шварценеггер. Кейтлин Дженнер выразила недовольство нынешним руководством штата и раскритиковала действующего главу Калифорнии — демократа Гэвина Ньюсома.

«Калифорния была моим домом почти 50 лет. Я приехала сюда, потому что знала, что любой человек, независимо от его происхождения или положения в жизни, может превратить свои мечты в реальность», — сказала Дженнер.

В последние десять лет «Золотой штат» ослаб из-за однопартийного руководства, которое действуют вопреки прогрессу и интересам многих людей, считает Дженнер.

«Я в игре! За Калифорнию стоит бороться», — добавила она.

Кейтлин Дженнер планирует помочь бизнесу справиться с последствиями пандемии, разобраться с высокими налогами и вопросами образования. В ближайшее время звезда начнет избирательную кампанию.

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#сша #калифорния #дженнер

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