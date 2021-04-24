Лукашенко и Путин во время встречи не обсуждали вопрос строительства военных баз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не поднималась тема строительства военных баз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не поднималась тема строительства военных баз.

Белорусский лидер отметил, что у стран совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ. При этом он отметил, что обсуждение вопроса создания совместных баз стало бы "подарком для оппонентов".

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска" – заявил Лукашенко.

По его словам, в ходе переговоров с Путиным поднимались злободневные вопросы, в том числе обсуждались цены на углеводородное сырье — газ, нефть, а также вопросы кооперации.