Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK пожаловались YouTube на блокировку каналов

Решение об ограничении доступа к YouTube-аккаунтам закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории Украины мог принять лично президент страны Владимир Зеленский.

Решение об ограничении доступа к YouTube-аккаунтам закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории Украины мог принять лично президент страны Владимир Зеленский.

Такое заявление сделал телеканал "Первый Независимый", который образовали журналисты попавших под санкции СМИ. Они обратились в офис YouTube в Дублине с жалобой на ограничение доступа к своим аккаунтам.

"По нашим данным, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент Зеленский и министр культуры Украины Александр Ткаченко", — сообщили представители телеканала.

Решение украинских властей журналисты назвали бессмысленным, так как они создали новые площадки на YouTube, где выкладывают свой контент.

"YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой (улица в Киеве, где находится Офис президента Украины. Прим. ред.) безосновательными", — отметил телеканал.

Киев попросил администрацию видеохостинга заблокировать доступ на своей платформе к украинским телеканалам, потому что они якобы представляют угрозу национальной безопасности страны.