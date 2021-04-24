Антон Красовский предложил ЛГБТ-активисту Лобкову работу на телеканале RT

Журналист и руководитель дирекции вещания на русском языке RT Антон Красовский предложил коллеге Павлу Лобкову работу на своем телеканале. Ранее Лобков написал в Facebook, что его в очередной раз отстранили от эфира на «Дожде».

Журналист и руководитель дирекции вещания на русском языке RT Антон Красовский предложил коллеге Павлу Лобкову работу на своем телеканале. Ранее Лобков написал в Facebook, что его в очередной раз отстранили от эфира на «Дожде».

«Я повторяю, Паша: мы ждем тебя у нас в качестве автора и ведущего своего большого научно-популярного проекта. Мы не будем заставлять тебя выступать ни за, ни против. Приходи, хоть отдохнешь от их борьбы», — написал Красовский в своем Telegram-канале.

Лобков же пришел выводу, что «Дождь» — умер, начались его «поминки». Больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой», добавил журналист.

Павел Лобков с 1993 года работал на телеканале НТВ, а с 2012 года стал сотрудником «Дождя». Журналиста уже не первый раз отстраняют от эфира. Последний раз это произошло в декабре 2020 года. Тогда 53-летний Лобков попал в громкий скандал: бывшие коллеги обвинили его в домогательствах.