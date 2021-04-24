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14:53   24 Апреля 2021
Политика

Британские журналисты заявили о важности диалога между США и Россией

Британские журналисты заявили о важности диалога между США и Россией

Российской Федерации и Соединенным Штатам необходимо поддерживать любую форму диалога, поскольку у стран нет другого выбора.

Об этом сообщили журналисты британского издания The Spectator. По их словам, в нынешнем мире дипломатия является крайне сложным, однако самым важным средством для предотвращения катастрофы. Помимо этого, авторы материала назвали американского лидера Джо Байдена "ребенком на школьном дворе" на фоне критики в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Оказалось, что отношения между этими двумя странами еще не достигли дна, как полагал глава МИД РФ Сергей Лавров. Динамика в отношениях между США и Россией в течение последних нескольких недель стала еще хуже", — подчеркнули журналисты издания.

Они уверены, что сейчас Москва и Вашингтон находятся в таких же отношениях, которые были между странами в 1980-х годах.

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#россия #сша #The Spectator

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