Чижов оценил дипломатический скандал с Чехией

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов высказался по поводу высылки российских дипломатов из Чехии.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов высказался по поводу высылки российских дипломатов из Чехии.

По его словам, это стало очередным случаем антироссийского психоза Запада. Причины подобного поведения лежат в плоскости внутренних проблем этих стран.

"Столько шуму, а ведь никто даже не ответил на простейший вопрос: а что же было на этих злосчастных складах семь лет назад?" — задается вопросом дипломат.

Чижов подчеркнул, что по этому делу отсутствует решение суда и, соответственно, доказательства. Однако руководство Чехии спешит во всем обвинить российскую сторону.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой чешских дипломатов. По ее словам, власти Праги получили "даже то, о чем не мечтали".