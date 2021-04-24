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14:36   24 Апреля 2021
Политика

МИД Словакии объяснил высылку российских дипломатов из Братиславы

МИД Словакии объяснил высылку российских дипломатов из Братиславы

Российские дипломаты попали "под подозрение спецслужб", поэтому Братислава высылает их из страны. Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.

Министр иностранных дел отметил, что словацкие спецслужбы следят за деятельностью иностранных коллег на территории страны. По его словам, поступила информация о якобы несоответствующих действиях сотрудников российского посольства в Братиславе.

"И было принято политическое решение", — отметил Корчок в беседе с Respekt.cz.

Глава МИД Словакии добавил, что власти действовали по информации собственных спецслужб. Такое решение принято в знак солидарности с Чехией, уточнил министр.

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#мид #словакия #братислава

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