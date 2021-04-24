14:35 24 Апреля 2021Политика
Спикер парламента Грузии Талаквадзе сложил полномочия
Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе сообщил об уходе с поста. Об этом политик рассказал на брифинге.
Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе сообщил об уходе с поста. Об этом политик рассказал на брифинге.
По его словам, долгие переговоры с оппозицией завершились соглашением. Во время диалога он представлял партию "Грузинская мечта".
"Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", — заявил Талаквадзе.
Ранее бывший председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявили, что покидают оппозиционную партию "Европейская Грузия — движение за свободу".