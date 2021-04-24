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14:35   24 Апреля 2021
Политика

Спикер парламента Грузии Талаквадзе сложил полномочия

Спикер парламента Грузии Талаквадзе сложил полномочия

Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе сообщил об уходе с поста. Об этом политик рассказал на брифинге.

По его словам, долгие переговоры с оппозицией завершились соглашением. Во время диалога он представлял партию "Грузинская мечта".

"Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", — заявил Талаквадзе.

Ранее бывший председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявили, что покидают оппозиционную партию "Европейская Грузия — движение за свободу".

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#грузия #парламент #Талаквадзе

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