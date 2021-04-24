Непьющий депутат Рады рассказал, что сделает с подаренной Лукашенко водкой

Депутат Рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и получил от него подарки. Политик намерен сохранить один презент.

Депутат Рады от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и получил от него подарки. Политик намерен сохранить один презент.

Евгений Шевченко признался, что не пьет спиртное. Лукашенко подарил ему водку, произведенную по специальной технологии с кремниевой суперфильтрацией. Белорусский лидер дополнил подарок шоколадом и конфетами. Депутат подчеркнул, что не пробовал водку.

"Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече", — добавил политик.

Депутат получил также настойку и панно, которое вышили белорусские мастера, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.