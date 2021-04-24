Журналист Лобков предрек скорое закрытие телеканала «Дождь»

Журналист и ведущий канала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира. Причины решения ему не разъяснили.

Журналист и ведущий канала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира. Причины решения ему не разъяснили.

По его словам, что-то «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». Лобков пришел выводу, что «Дождь» — умер, начались его «поминки». Больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой».

«Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», — заявил он в Faceebok. — Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол».

Пост Лобкова прокомментировала гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. Она заявила, что журналист «сделал больно» не только ей, но и своей маме, а также преданным зрителям.

«Не смейте шантажировать меня моей мамой, от слова никогда», — отреагировал Лобков.

Журналисты Ксения Собчак и Олег Кашин поддержали коллегу в его конфликте с телеканалом «Дождь», назвав «гением».

Павел Лобков с 1993 года работал на телеканале НТВ, а с 2012 года стал сотрудником «Дождя». В 2015 году он публично рассказал о положительном ВИЧ-статусе. В июле 2020 Лобкова обвинил в сексуальных домогательствах молодой стажер телеканала «Дождь» Александр Скрыльников.