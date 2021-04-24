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14:26   24 Апреля 2021
Политика

Кулеба назвал "вопросом времени" членство Украины и Грузии в НАТО

Кулеба назвал "вопросом времени" членство Украины и Грузии в НАТО

Принадлежность Украины и Грузии к НАТО и Европейскому союзу является лишь вопросом времени, считает министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он сделал такое заявление в ходе встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Румынии. Стороны обсудили ситуацию в регионе Черного моря. Также они договорились о сотрудничестве в вопросе приближения Киева и Тбилиси к вступлению в Альянс.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО — лишь вопрос времени", — сказал Кулеба.

Ранее эксперт Александр Перенджиев объяснил, почему Незалежная никогда не присоединится к НАТО, передает "Царьград". По его словам, эта страна не нужна в Альянсе.

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