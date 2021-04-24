Чешские военные заявили о необходимости усиления противовоздушной обороны

Минобороны Чехии заявило о намерении усилить противовоздушную оборону страны, для чего планируется закупить транспортные средства для зенитных систем RBS-70NG.

Минобороны Чехии заявило о намерении усилить противовоздушную оборону страны, для чего планируется закупить транспортные средства для зенитных систем RBS-70NG.

Военное ведомство Чехии собирается произвести закупку транспортных средств для зенитных систем RBS-70NG, разработанных в Швеции в 1977 году. Планируется заменить используемую сейчас колесную платформу T-815 Tatra на грузовики с возможностью дистанционного пуска снаряда из кабины.

Как отметил замминистра обороны Чехии Любора Куделки, ведомством было заключено два контракта на общую сумму в 545 млн чешских крон (около 2 млрд рублей). В 2021-2022 годах ожидается поставка 16 автомобилей T-815 Tatra в версии колесной формулы 6х6 для чешских вооруженных сил. Стоимость одного автомобиля оценивается в 17 млн крон (около 60 млн рублей за единицу, включая допоборудование).