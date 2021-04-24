Лукашенко узаконит переход власти в Белоруссии к Совбезу в определенных случаях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе власти к Совбезу в экстренной ситуации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе власти к Совбезу в экстренной ситуации.

По его словам, в подобных случаях исполняющим обязанности президента страны будет премьер-министр. Однако все ключевые решения будут приниматься тайным голосованием Совбеза.

Ранее Лукашенко прокомментировал просьбу Киева о смене площадки переговоров по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. Глава республики отметил, что не против такого развития событий, сообщил телеканал RT.