Кардиолог рассказал, как избежать последствий для здоровья от магнитной бури

Приближающаяся магнитная буря может грозить неприятными последствиями для здоровья. Об этом предупредил директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Приближающаяся магнитная буря может грозить неприятными последствиями для здоровья. Об этом предупредил директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский.

В Центре прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщили об умеренной магнитной буре, которая ожидается уже 25 апреля. Природное явление связано со вспышкой на Солнце, передает URA.RU.

По словам Габинского, магнитные бури на самом деле могут оказывать влияние на организм человека. При сильных вспышках повышается риск обострения неврологических, сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний.

Избежать последствий можно с помощью своевременного приема лекарств и контроля давления. Также в этот период не должно быть дополнительных физических нагрузок и стрессовых ситуаций.