Саймс: непреклонная решимость РФ не позволит Западу перейти красные линии

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег зарубежные страны переходить красные линии в отношениях с Москвой. На Западе слова главы государства вызвали серьезную озабоченность, рассказал политолог из США Дмитрий Саймс.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег зарубежные страны переходить красные линии в отношениях с Москвой. На Западе слова главы государства вызвали серьезную озабоченность, рассказал политолог из США Дмитрий Саймс.

Западные аналитики опасаются, что Вашингтон и Брюссель не вполне понимают, где проходит опасная граница, объяснил эксперт.

«Но никто сразу ни по кому не ударит. Если условные английские корабли будут приближаться к Керченскому мосту, то, конечно, перед тем, как что-то сделать, Москва предпримет консультации и сделает заявления, а над английскими судами появятся российские военные самолеты», – сказал Саймс в программе «Большая игра».

По мнению эксперта, оповещения будет достаточно для понимания озабоченности Москвы для любого «адекватного политического деятеля». Также Саймс считает, что слова Путина нуждаются в практическом подкреплении, чтобы у Запада не осталось сомнений в российской готовности отстаивать свои интересы.

«Мне кажется, есть третий элемент, который РФ только предстоит показать. А именно непреклонную решимость не позволить никому нарушать ее красные линии. Надо продемонстрировать, что это не просто слова, что Россия имеет и способность, и силу воли, чтобы настоять на этих красных линиях», — резюмировал политолог.

Россия хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, включая тех, с кем отношения в последнее время «мягко говоря, не складываются», подчеркивал Путин в выступлении. Однако если кто-то из воспримет добрые намерения Москвы как слабость и вознамерится «сжечь все мосты», то эта страна должна знать, что ответ России будет «асимметричным, быстрым и жестким».