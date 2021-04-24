Подразделения ВС России возвращаются в места постоянной дислокации после учений в Крыму

Военнослужащие ВС РФ продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с проходивших на территории Крыма военных учений.

Военнослужащие ВС РФ продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с проходивших на территории Крыма военных учений.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что переброска российских войск проходит в соответствии с приказом главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

"Войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с войсками радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Параллельно подразделения морпехов армейского корпуса Черноморского флота РФ выполняют марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополь.