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13:20   24 Апреля 2021
Армия

Подразделения ВС России возвращаются в места постоянной дислокации после учений в Крыму

Подразделения ВС России возвращаются в места постоянной дислокации после учений в Крыму

Военнослужащие ВС РФ продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с проходивших на территории Крыма военных учений.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что переброска российских войск проходит в соответствии с приказом главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

"Войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с войсками радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Параллельно подразделения морпехов армейского корпуса Черноморского флота РФ выполняют марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополь.

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#крым #учения #шойгу #вс россии

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