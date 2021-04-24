Китай раскритиковал внешнюю политику США

Глава МИД КНР Ван И провел видеоконференцию с представителями Совета по международным отношениям США.

Глава МИД КНР Ван И провел видеоконференцию с представителями Совета по международным отношениям США.

Китайский дипломат в ходе своего выступления заявил, что участники мировых отношений не будут следовать линии, которую установили некоторые западные страны.

"Китай развивался в рамках нынешней международной системы. Почему мы должны бросать вызов системе международных отношений, которая соответствует нашим собственным интересам?" — задается вопросом Ван И.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что предыдущая администрация США своими непредсказуемыми действиями вывела из равновесия укоренившийся мировой порядок.

Ранее стало известно, что Китай ввел санкционные ограничения против ряда лиц и организаций Великобритании. Такое решение было принято в качестве ответной меры на аналогичные шаги Лондона.