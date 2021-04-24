В Sohu сочли провокации НАТО у западных границ РФ подготовкой к атаке на Курилы

Провокации войск НАТО на западных границах России могут быть отвлекающим маневром от восточных рубежей. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Провокации войск НАТО на западных границах России могут быть отвлекающим маневром от восточных рубежей. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Авторы статьи считают, что пока все внимание мировой общественности приковано к российско-украинской границе, куда более важные события могут развернуться азиатском регионе.

Российская оборона на Западе фактически непреодолима, поэтому США сосредоточат главный удар по восточным регионам России. К активным действиям при поддержке США может перейти и Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет южных Курил.

Японский флот может создать определенные проблемы российским военным, считают в Sohu.

«Япония предоставит базы и корабли, а США сформируют боевые группы для проведения операций на территории РФ», — полагают китайские эксперты.

По мнению издания, Москве для предотвращения нападения Вашингтона с востока следует заняться укреплением обороны береговой линии, а также нарастить боевой потенциал Тихоокеанского флота. Новые фрегаты и противокорабельные батареи должны отбить желание у Соединенных Штатов и Японии проводить там военные операции.

Ранее аналитики Sohu рассказали о позоре Великобритании из-за «разборок» с Россией в Черном море.