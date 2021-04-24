Китайская вакцина от COVID-19 в виде спрея находится на первой стадии испытаний

Новая вакцина от COVID-19 пока находится на первой стадии испытаний, участие в которых принимают десять человек, сообщила китайская газета.

Новая вакцина от COVID-19 пока находится на первой стадии испытаний, участие в которых принимают десять человек, сообщила китайская газета.

Новая вакцина в виде назального аэрозоля разрабатывается Гонконгским университетом и будет доступна не ранее чем через два года, пишет South China Morning Post. Уже удалось установить безопасность вакцины, сейчас врачи наблюдают за уровнем антител добровольцев, сообщил один из исследователей профессор Иван Хунг Фан-нгай.

Ученые ожидают, что созданный препарат можно будет применять и для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев. Разработка предполагает защиту от коронавируса одной дозой препарата. Издание уточняет, что самыми тяжелыми последствиями вакцинации станут лишь легкая головная боль и насморк. Над созданием подобной формы вакцины работают также специалисты Финляндии и Австралии.