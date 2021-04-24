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12:54   24 Апреля 2021
Происшествия

Десятки пациентов с COVID-19 умерли за одну ночь в индийской больнице

Десятки пациентов с COVID-19 умерли за одну ночь в индийской больнице

Минимум 25 пациентов с выявленным коронавирусом скончались за одну ночь в больнице в Нью-Дели из-за нехватки медицинского кислорода, сообщает телеканал NDTV.

Баллоны с кислородом должны были доставить в больницу накануне днем, но произошла задержка, их привезли ближе к ночи, в результате чего пациенты скончались. Еще 215 человек находятся в критическом состоянии и нуждаются в дополнительном кислороде, сообщил главврач больницы.

В Индии зафиксировали 346 786 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало третьим антирекордом суточного прироста больных. Всего за время пандемии в стране выявили COVID-19 у 16 610 481 человека.

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